Турецкий город, не видевший снега 14 лет, привёз его детям на самосвалах

В регионе снега не видели с февраля 2012 года, и чтобы порадовать детей на двухнедельных зимних каникулах, по инициативе мэра Бурака Зенджирджи в город доставили три самосвала со снегом из соседней провинции Измир.

«Мы пообещали детям, что привезём им снег. Я позвонил префекту района Одемиш, тот сказал: "Отправлю столько самосвалов, сколько вам понадобится". Радость детей для нас ценнее всего», — пояснил мэр Зенджирджи.

Снег был выгружен на специально подготовленные площадки.

