Турецкая полиция обнаружила наркотики у актрисы из «Великолепного века»

В Стамбуле продолжается громкое расследование о распространении наркотиков в среде знаменитостей. Как сообщает издание Takvim, полиция задержала нескольких известных актеров и блогеров, у которых в организме обнаружили следы запрещенных веществ, сообщает РЕН ТВ .

Среди задержанных оказалась Беррак Тюзюнатач, прославившаяся ролью в популярном сериале «Великолепный век». Лабораторные анализы выявили в ее волосах следы кокаина, МДМА и кетамина.

Наркотики также были обнаружены у ее коллеги по сериалу Метина Акдюльгера. Помимо них, в списке задержанных значатся дочери актрисы Дефне Самьели — сестры Дерен и Дерин Талу, а также актриса Бирдже Акалай, известная по сериалам «Черно-белая любовь» и «Небесная любовь», и блогерша Дилан Полат. У всех задержанных в крови и волосах найдены различные наркотические вещества, включая производные каннабиса и синтетические стимуляторы.

Операция стала частью масштабной кампании турецких правоохранительных органов по борьбе с наркоторговлей в среде медийных лиц, которая продолжается уже несколько недель.