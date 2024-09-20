Турчак взял в правительство Алтая ветерана СВО

Участник спецоперации на Украине капитан ВС РФ Александр Суразов назначен на пост главы комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай. Указ о назначении подписал врио губернатора региона Андрей Турчак, сообщает «Царьград» .

В ходе очной встречи Турчак заявил Суразову, что теперь перед ним стоит ответственная задача — сделать спорт доступным для жителей Алтая, в каком бы возрасте они не находились. Для этого в республике необходимо возводить многофункциональные площадки и спортивные комплексы.

Отдельно врио губернатора Алтая подчеркнул, что в региональных средне-специальных учебных заведениях и школах необходимо продвигать секции боевых искусств, в особенности — самбо.

Новоизбранный глава республиканского комитета по физкультуре и спорту уже провел встречи с местным населением и объехал все районы Алтая.

После назначения на пост капитан Суразов будет уволен из Вооруженных сил РФ.

Программа «Время героев», участником которой является Александр Суразов, создана для участников СВО по поручению президента России Владимира Путина. В задачи проекта входит подготовка управленцев для предприятий и госорганов из числа российских военных, проявивших себя в зоне боевых действий.