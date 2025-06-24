Туман в Подмосковье: МЧС предупреждает об ухудшении видимости

Плотный туман с видимостью 200-700 метров накрыл Московскую область и сохранится до утра, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

В условиях резкого ухудшения видимости МЧС России по региону выпустило срочное предупреждение для всех участников дорожного движения. Автомобилистам настоятельно рекомендовано перейти на режим повышенной осторожности — включить противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и полностью исключить рискованные маневры.

Пешеходам советуют проявлять особую бдительность при пересечении проезжей части и по возможности использовать светоотражающие элементы.

Сложные погодные условия требуют неукоснительного соблюдения правил безопасности от всех без исключения», — подчеркнул старший оперативный дежурный ЦУКС Андрей Лысиков.

Спасатели предупреждают, что подобные метеоусловия многократно увеличивают риск ДТП. Жителям региона рекомендовано по возможности воздержаться от ночных поездок, а в случае экстренных ситуаций немедленно звонить в службу спасения.