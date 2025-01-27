Туалетная бумага и шампуни: что стоит закупить впрок на январских распродажах

В январе на маркетплейсах проходят массовые распродажи товаров — от бытовой химии и косметики до электроники и бытовой техники и даже продуктов питания. И хотя в последнее время люди отвыкли делать запасы, некоторые товары все же стоит покупать впрок, сообщает «Секрет фирмы» .

Среди таких товаров — бытовая химия, средства гигиены и ухода, так как их срок годности длительный и составляет обычно 2-3 года. Цены на эти позиции заметно выросли за последнее время. В частности, можно сделать запасы зубной пасты, средств женской гигиены, туалетной бумаги и бумажных полотенец. Кроме того, можно закупить с запасом шампуни и гели для душа, средства для умывания, пену для ванн, а также краску для волос.

Уходовую косметику тоже можно купить с запасом, но важно обращать внимание на сроки годности. Например, кремы хранятся не более года. Еще покупать стоит только проверенные марки, которые вам подходят.

А вот декоративную косметику закупать впрок не нужно, особенно если вы, например, работаете на удаленке и не краситесь каждый день.

Наиболее выгодно покупать впрок бытовую химию, цены на которую также заметно выросли, включая стиральный порошок, средства для мытья пола, антисептики и средства для чистки унитазов.