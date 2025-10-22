ТСЖ подало в суд на экс-тестя Баскова и его супругу из-за неуплаты за услуги ЖКХ

Экс-тесть Николая Баскова, бывший сенатор Совета Федерации РФ Борис Шпигель ответит перед судом за, предположительно, неуплату коммунальных услуг. Против него и супруги Елены подало иск руководство товарищества собственников жилья «На Филевской», сообщает сайт MK.ru .

Документы были зарегистрированы в столичном Дорогомиловском суде. Шпигель, предположительно, должен большую сумму денег за услуги жилищно-коммунального хозяйства в элитном ЖК рядом с метро «Кунцевская». Экс-член Совета Федерации считался одним из наиболее богатых политиков в РФ.

Шпигель вместе с супругой были фигурантами уголовного дела в связи с дачей больших взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. За них он, предположительно, предоставил компании «Биотэк», которой владел сенатор, преимущества во время подписания государственных контрактов.

Шпигеля посадили в колонию на 11 лет. Однако потом освободили из-за плохого состояния здоровья.

