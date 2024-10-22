Цветы и ферма: семья из Петербурга воплотила свои мечты в псковской деревне

Четыре года назад семья переехала из Санкт-Петербурга в Пушкинские Горы. Им удалось приобрести собственное жилье, родить второго ребенка и успешно развить свои бизнесы. Глава семьи восстановил заброшенную ферму, где занимается разведением коз. Его жена Елена поделилась, почему семья решила переехать из мегаполиса в сельскую местность и с какими трудностями пришлось столкнуться, сообщает «ФедералПресс» .

Женщина рассказала, что еще до коронавируса ее мужа пригласили в Пушкинские Горы на работу. Он некоторое время находился здесь один, пока Елена была в декрете с первым ребенком в Петербурге. Когда началась пандемия, они временно переехали сюда вдвоем, каждый — со своей мечтой. Супруг нашел и восстановил заброшенную ферму. Из козьего молока он изготавливает отличный камамбер и другие молочные продукты. Женщина занялась рассадой, которую ранее выращивала дома на подоконнике.

«Я до рождения второго ребенка думала, что вернусь в город. Когда появился второй ребенок, было трудно что-то менять, ну и мужа здесь не бросишь. У него очень тяжелый труд. На нем огромное хозяйство. У него около 200 коз», — поделилась Елена, объясняя, как их затянула жизнь в деревне.

Женщина рассказала, что почти все заработанные деньги идут в основном на развитие своего дела. В 2023 году ей удалось приобрести участок в 15 соток, и ее увлечение цветами начало перерастать в профессиональный бизнес — появилась популярность среди флористов из Пскова и Петербурга. Однако Елена призналась, что не обошлось и без трудностей, поскольку земля на участке была совершенно не разработанная.

Супруг практически все свое время проводит на ферме, буквально живет на ней, подчеркнула Елена. А время уже не измеряется отпусками и выходными — их просто нет, как и сферы развлечений.

«Я забыла, когда мы последний раз в кино ходили», — добавила женщина.

По ее словам, ритм жизни в Петербурге уже потерян. Хоть она и немного скучает по этому городу, но не сможет второй раз его покорить. Елене очень нравится Псков, и она считает, что будущее именно за такими небольшими городами.

«Думаю, нам с местом повезло: здесь неглубокая провинция. Есть какая-то мистика. Это не просто деревня», — заключила Елена.