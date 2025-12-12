Цветут маргаритки: агроном рассказал о влиянии теплой зимы на растения

Эксперт по сельскому хозяйству Михаил Воробьев заявил, что необычная погода в декабре и задержавшаяся осень привели к аномалии — цветению маргариток и фиалок.

«Что касается непосредственной реакции растений на погоду, у них есть то, что называется „всемирный будильник“ — это длина светового дня. Сейчас в декабре она составляет примерно семь часов. Это означает, что растения должны спать, это период покоя», — сказал агроном в эфире радио Sputnik.

Даже если аномально теплая или околонулевая погода сохранится на протяжении всей зимы, критических последствий ожидать не стоит. Растения останутся в состоянии покоя, пока продолжительность светового дня не достигнет 13-14 часов. Именно это послужит сигналом к пробуждению, своеобразным «звонком будильника», стимулирующим раскрытие почек, распускание листьев и начало периода вегетации.

По мнению агронома, подобная погода обладает рядом преимуществ. Отсутствует необходимость в теплой одежде и значительных затратах на отопление. Растения не подвергаются негативному воздействию морозов, как и от подобной температуры, поскольку околонулевые показатели препятствуют преждевременному началу вегетации, за исключением некоторых видов.

К ним относятся постоянно растущие и цветущие растения, такие как маргаритки, фиалки и некоторые первоцветы. Их развитие в меньшей степени зависит от продолжительности светового дня, и как только температура достигает оптимальных значений, они возобновляют свой рост. Таким образом, на данный момент нет причин для беспокойства, все идет своим чередом, заключил специалист.

