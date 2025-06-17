Цветковцы отметили День России и День поселка

Для жителей поселка Цветковский главный патриотический праздник совпал с Днем основания их родного поселка. Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского городского округа.

Добрые слова поздравлений на праздничном концерте прозвучали от начальника территориального отдела Николая Пащенко и депутата Совета депутатов Можайского округа Валерия Клевитова.

Каждый житель своим трудом, знаниями, достижениями вкладывает частицу собственной души в становление и развитие поселка. Все самое лучшее, что создавалось трудом старших поколений, бережно сохраняется и передается современникам, обогащаясь новыми достижениями.

Такие праздники — всегда доброе и светлое торжество для большой семьи односельчан. Со сцены звучали стихи и песни о Родине, о людях, которые своим трудом славят ее. Под узнаваемые ритмы и аплодисменты любимые зрителями коллективы исполнили танцевальные номера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.