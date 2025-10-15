Цвета радуги: как на ребенка влияет одежда мамы

Профессора кафедры офтальмологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-офтальмолог Елена Маркова заявила, что цвета одежды матери оказывают серьезное влияние на визуальное восприятие мира ребенка, сообщает «Крымская газета» .

«Ребенок рождается с низкими зрительными функциями и несформированными клетками нервной системы. Далее эти функции совершенствуются, ребенок начинает хорошо видеть, сливать изображение в единый зрительный образ, определять расстояние до предметов. Цвет игрушек, интерьера, одежды имеет огромное значение в правильном развитии и формировании органа зрения и нервной системы ребенка в целом», — сказала доктор.

По ее словам, для младенцев рекомендуется оформлять пространство яркими красками. Познание окружающего мира начинается у малыша с чувственного восприятия, требующего тактильного, слухового и зрительного взаимодействия. Цвета, особенно подобранные в гармоничные или контрастные сочетания, способствуют образованию нейронных соединений, что улучшает способности ребенка к анализу визуальных данных.

Яркие объекты привлекают внимание детей, вызывая любопытство и стремление исследовать неизведанное. Не случайно, что в детских рисунках преобладают насыщенные оттенки: это является формой самовыражения и одновременно обучающим процессом.

