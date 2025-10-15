Цвет в городе: в Петербурге ввели новый тренд в урбанистике

В Санкт-Петербурге поддерживают последние веяния моды в урбанистике: красят асфальт в яркие цвета и используют экологичные материалы, сообщает сайт MK.Ru .

Цветной асфальт в последнее время стал важным элементом градостроительства Северной столицы. Он позволяет четко обозначать различные зоны, такие как тротуары, велосипедные дорожки и рекреационные зоны, что способствует лучшей ориентации жителей и повышает их чувство безопасности.

Теплые оттенки, такие как охра или терракотовый, придают окружающей среде ощущение комфорта. Холодные цвета, к примеру, синий или графитовый, создают атмосферу спокойствия и концентрации, смягчая впечатление от индустриальных элементов.

В отличие от краски, которая подвержена быстрому истиранию, цветной асфальт обладает равномерной окраской по всей толщине благодаря добавлению пигментов. Это обеспечивает его долговечность и устойчивость к атмосферным воздействиям.

