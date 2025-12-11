Цунаева рассказала о взаимодействии поисковиков с Ассоциацией ветеранов СВО

Первый зампредседателя комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева сообщила о взаимодействии с Ассоциацией ветеранов СВО.

Всероссийские сборы проходят в Москве. В них принимает участие более 300 ветеранов СВО со всей страны. в том числе и из Подмосковья.

«У нас один из флагманских проектов — это сотрудничество в части работы нашей генетической лаборатории. Мы занимались и занимаемся установлением ДНК погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны, там, где это возможно. Чтобы идентифицировать, найти родственников, уточнить сведения. Наш опыт работы именно в этом направлении оказался востребованным», — сказала Цунаева.

По ее словам, благодаря Ассоциации сейчас ведется активная совместная работа по тем запросам, которые есть со стороны государства. Прорабатывается вопрос о последующей совместной работе, помощи по исследованию бывших полей сражений, помощи в поиске погибших участников СВО, которые остались на поле боя

Она отметила, что поисковое движение проводит консультации и дает методические рекомендации и делится опытом. Движение готово подключиться к розыску погибших и на современных полях сражений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.