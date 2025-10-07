ЦИТО представил спортивные протезы на форуме БИОПРОМ 2025

На форуме «БИОПРОМ — 2025» Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО), входящий в Госкорпорацию «Ростех», продемонстрировал спортивные протезы для бега, велосипеда и волейбола. За минувшие два года в целях спортивной реабилитации военнослужащих, которую ЦИТО проводит вместе с фондом «Защитники Отечества», было предоставлено свыше 320 специальных протезов для разных спортивных дисциплин, сообщила пресс-служба «Ростех».

Выставка Центра на форуме посвящена спортивному протезированию как ключевому инструменту реабилитации и интеграции в общество раненных военных. К примеру, функциональные протезы рук, оснащенные сменными насадками для волейбола или велоспорта, дают возможность человеку легко включать разнообразные активности в свой повседневный распорядок. На личном опыте доказать возможности полноценной жизни и спорта на протезах смогли ветераны СВО, кавалеры Ордена Мужества и пациенты ЦИТО Сергей Фрумусаки и Дмитрий Борисов.

«Для меня спорт после ранения не закончился. Наоборот, его стало еще больше: на протезе я стал участвовать в забегах. Совсем скоро, 12 октября, я пробегу свой десятый забег за эти полгода. Когда начинаешь бегать, исчезает боязнь, и вопрос „Получится — или нет?“ уходит сам собой. Я, например, могу играть в волейбол, ездить на велосипеде и играть в мяч. А недавно мы всей семьей поехали на реку и испытали на себе, что такое велосапы. Кроме того, участвовал в двух парусных регатах. Так поступают многие мои товарищи, ведь после ранения жизнь не заканчивается: ты выжил, все выдержал, а значит, должен действовать и не сдаваться», — отметил ветеран СВО, пациент ЦИТО Сергей Фрумусаки.

Начиная с 2022 года, ЦИТО произвел более 6500 протезов разного функционала. Из этого числа свыше 30% составляют биоэлектрические модели с микропроцессорным управлением.

«Современные технологии сегодня меняют социальную реальность, позволяя людям с ампутациями оставаться активными в жизни. ЦИТО обладает широчайшими компетенциями в области протезирования, в том числе в создании узкоспециализированных технических средств реабилитации — спортивных протезов. Наши протезы обеспечивают возможность заниматься различными видами адаптивного спорта, будь то бег, волейбол, горные лыжи или сноуборд, участвовать в соревнованиях и, несмотря на ранения, достигать новых высот», — отметил генеральный директор ЦИТО Виктор Спектор.

Свои разработки предприятие представило на Международном форуме «Биопром: промышленность и технологии для человека», проходящем в Геленджике с 6 по 7 октября. Это ключевое событие в медицинской сфере, которое собирает ведущих представителей рынка биотехнологий, медицины и фармацевтики. Организацию мероприятия поддерживают Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство здравоохранения РФ. Титульным партнером выступает Госкорпорация Ростех.