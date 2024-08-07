Циклонический вихрь: Петербург вновь накроют дожди
Синоптик Леус заявил, что в Петербурге ожидаются дожди и до 23 градусов тепла
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Синоптик Михаил Леус сообщил, что в Санкт-Петербурге снова ожидаются кратковременные дожди. Погоду в Северной столице продолжит формировать циклонический вихрь юго-восточного направления, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».
7 августа циклонический вихрь распространится на Петербург своим северо-западным краем. В городе прогнозируется облачность, однако иногда будет проглядывать солнце.
Температура достигнет плюс 21-23 градусов по Цельсию. Ветер примет северо-восточное направление и достигнет скорости 4-9 метров в секунду.
8 августа дождей в Петербурге не ожидается. Леус также отметил, что 8 августа в городе на Неве температура повысится до 25 градусов тепла.