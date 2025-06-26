Циклон Ziros грозит Петербургу сильными подтоплениями

Санкт-Петербург ожидают масштабные подтопления в связи с приближением циклона Ziros. По данным метеорологов, в течение следующих двух дней на город может выпасть до 30 мм осадков — это почти половина от среднемесячной нормы, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».

Уже с утра 24 июня в разных районах зафиксированы осадки: в среднем по городу — 3,52 мм, а максимальный уровень отмечен в Зеленогорске — 9,37 мм.

В пресс-службе Смольного сообщили, что городские службы заранее приняли меры для минимизации последствий. Были опущены уровни воды в резервуарах канализационных насосных станций для временного хранения избыточных осадков, прочищены ливневые стоки, а на очистных сооружениях включили дополнительные насосные мощности.

При сильных дождях возможны локальные затопления улиц — пропускная способность канализационной системы ограничена и не справляется с резким притоком воды. Однако после прекращения осадков вся скопившаяся вода должна уйти через систему водоотведения.