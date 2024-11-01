Циклон «Мартина» повлияла на видимость в московских аэропортах

В Московском регионе бушует циклон «Мартина», из-за которого в течение всего дня 1 ноября идет дождь. Из-за обильных осадков видимость в столичном аэропорту Внуково падала ниже трех километров, об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«По данным аэропортов московского аэроузла, в прошлый час (с 20:00 до 21:00 мск — ред.) скорость ветра в порывах достигала 20 м/с в Шереметьево, а видимость в ливневых дождях падала ниже 3 км во Внуково. При этом по-прежнему очень тепло: +8…+9°С», — сообщил синоптик.

Специалисты городского хозяйства Москвы попросили горожан и гостей столицы быть предельно внимательными в период непогоды. Прохожим запрещают укрываться под деревьями, а автомобилистам — парковать транспорт в их близости. Ожидается, что порывы ветра могут достичь 15-20 метров в секунду.

Непрекращающийся дождь будет идти всю ночь. Предполагается, что осадки перестанут выпадать около 10:00 2 ноября.