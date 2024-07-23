Цикл ступинских игр «Смартквиз лето» продолжила встреча в лагере «Романтик»

сегодня в 17:10

Молодежный центр городского округа Ступино в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» продолжает цикл интеллектуально-развлекательных игр «Смартквиз лето» для детей, посещающих муниципальные летние оздоровительные лагеря, передает пресс-служба администрации городского округа.

Четвертая интеллектуальная встреча прошла в лагере подростково-молодежного клуба «Романтик». Шесть команд отыграли четыре раунда на различные темы и с разным количеством вопросов. Участникам были предложены задания на выбор ответов и логику. Особенные овации традиционно собрали мультимедийный раунд и раунд «Мультяхи», в котором участники вспомнили любимые анимационные фильмы.

По итогам интеллектуальной баталии в упорной борьбе третье место завоевала команда «Пистолет», второе место забрала команда «Миньоны». Первое место разделили участники команд «Sixxg» и «Выиграла».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.