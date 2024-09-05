Цифровые технологии становятся незаменимыми в образовании и облегчают работу педагогов

Российские учителя все чаще применяют на занятиях цифровые технологии. По мнению специалистов, использование интерактивных компонентов в дополнение к традиционным методам обучения способствует более эффективному освоению нового материала.

На сегодняшний день уже доступны проверенные цифровые инструменты для всех участников образовательного процесса: учеников, учителей и родителей. Ведущим таким инструментом является федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Моя школа», созданная в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Этот портал предоставляет доступ к надежному образовательному контенту и облегчает педагогу подготовку к урокам, снижая нагрузку.

Благодаря ФГИС «Моя школа» ученикам преподносятся учебные материалы в увлекательной и доступной форме. Платформа включает библиотеку проверенного контента, личные кабинеты, цифровой профиль учащихся с учетом их результатов, а также систему для общения «Сферум».

На данный момент в системе «Сферум» зарегистрировано свыше 14 миллионов пользователей и 90 тысяч образовательных учреждений. Эта платформа продолжает активно внедряться в учебный процесс.

«Сферум» также служит важным инструментом для классных руководителей в общении с родителями. Ожидается, что в ближайшее время не менее 75% учителей будут использовать «Сферум» вместе с электронными журналами.

В 2024 году более 5,7 тысяч педагогов прошли курсы повышения квалификации для эффективного использования цифровых технологий в обучении. Одновременно продолжается оснащение школ современным оборудованием. На текущий год запланирована поставка более 100 тысяч устройств, включая ноутбуки, видеокамеры, мультимедийные устройства и серверы, на сумму около 8 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Дмитрий Рыбальченко, первый заместитель генерального директора Общества «Знание», подчеркнул, что цифровые технологии обогащают образовательный процесс, делая его более увлекательным и доступным.

«Цифровизация образования — это основа будущего, которая открывает безграничные возможности для качественного учебного процесса и развития, интегрируя инновационные технологии и создавая интерактивные образовательные среды», — заявил он.

Наталья Рогаль, продюсер проекта Uteens (Universal University), отметила, что в современной образовательной среде цифровизация помогает раскрыть потенциал учащихся, но заменить педагога, передающего свой опыт, невозможно.

«В будущем цифровые помощники будут помогать на бытовом уровне, а цифровизация школьного образования является первым важным шагом к адаптации ребенка к цифровой среде, что развивает у него навыки работы с привычными теперь бизнес-процессами, такими как онлайн-совещания и конференции», — объяснила Рогаль.

Для успешного внедрения цифровых форматов обучения важно развивать междисциплинарные знания у школьников и учитывать их возрастные особенности.

Основатель и генеральный директор Skillbox Дмитрий Крутов считает, что цифровизация делает образование доступнее и расширяет возможности для развития профессиональных навыков.

«Цифровые инструменты позволяют формировать базовые профессиональные навыки в безопасной виртуальной среде перед переходом к практике. Например, виртуальные тренажеры, моделирующие работу в атомной станции или операции в медицинской практике, позволяют студентам освоить ключевые принципы до начала реальной работы. Кроме того, индивидуализированный подход повышает ценность образовательного продукта», — прокомментировал Крутов.