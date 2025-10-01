Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области на стенде Подмосковья агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025» представит интерактивную карту портала «МОй АПК», ключевым элементом которой станет интеграция передовых разработок института космических исследований РАН и РосАгрохимслужбы в области точного земледелия. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Новые модули позволят решать задачи мониторинга состояния посевов, прогнозирования урожайности и формирования рекомендаций по агротехнологическим мероприятиям — включая сроки и нормы внесения удобрений. Ключевой особенностью системы является программный комплекс LAGMA, обеспечивающий адаптивную обработку спутниковых данных без необходимости ручной настройки параметров.

Карта плодородия и прогноза урожайности по принципу «Единого окна» поможет аграриям Подмосковья в повышении эффективности землепользования, путем отслеживания в личном кабинете сервиса портала «МОй АПК»состояния полей, а также анализировать вегетационные индексы, сравнивать текущие показатели с данными и получать прогнозы урожайности. В 2025 году проект реализуется в пилотном режиме в нескольких городских округах Московской области, после апробации планируется к внедрению по всему субъекту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.