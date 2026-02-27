«Цифровой внучок» защитит пенсионеров от мошенничества

Директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко сообщила о запуске проекта «Цифровой внучок» для защиты пожилых от мошенников.

Его цель заключается в том, чтобы снизить риски телефонного и интернет-мошенничества в отношении пенсионеров. Инициатива также направлена на преодоление социального одиночества пожилых людей.

«Старики часто не знают, кому позвонить, (когда их берут в оборот аферисты — ред.). Поэтому мы реализуем проект „Цифровой внучок“, чтобы бабушки в той или иной ситуации могли звонить волонтерам и студентам за советом», — рассказала Сидоренко в эфире радио Sputnik.

Однако она обратила внимание на то, что исключительно технологическими способами противостоять мошенничеству в стране невозможно. Требуется четкое определение правового статуса обманутых граждан, а также применение превентивных психологических механизмов, позволяющих останавливать противоправные действия на начальной стадии.

