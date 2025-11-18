Цифровой медкартой в приложении «Добродел» воспользовались более 6 млн раз

Жители Подмосковья могут заказать медсправки, а также получить результаты исследований онлайн в мобильном приложении «Добродел». Цифровой медкартой уже воспользовались более 6 млн раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Чтобы воспользоваться электронной медицинской картой, необходимо авторизоваться в приложении с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» — «Медкарта». Там можно заказывать медсправку онлайн, просматривать записи врачей, отслеживать историю посещений, посмотреть результаты анализов и др.

Добродел — единое мобильное приложение, в котором есть электронные госуслуги, запись в МФЦ, электронный дневник, общественный транспорт, спорт, проверка очереди в детский сад и много других полезных цифровых сервисов Московской области.

Скачать приложение «Добродел» можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.