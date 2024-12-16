«Цифровой ликбез» научит безопасно покупать товары с доставкой и искать подработку

Авито и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запустили новый цикл уроков по цифровой грамотности в рамках всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» , передает пресс-служба компании.

Главные герои роликов — Ряпушка Варя и Налим Максим — научатся покупать товары на цифровых платформах с доставкой и искать подработку. В основу новых серий были взяты идеи сценариев от Дарьи Сысиковой и Владимира Элизбаряна — школьников из Анапы и Ростовской области.

Конкурс сценариев был запущен Авито в мае этого года, сразу после выхода первого сезона о совершении безопасных сделок в интернете.

Первый эпизод учит главную героиню Ряпушку Варю, как искать товары на платформе, общаться с продавцами, безопасно покупать и получать товары с доставкой. Ее помощницей стала ее старшая сестра Полина, которая дает ей советы по совершению онлайн-сделок.

Во втором эпизоде Налим Максим, которому исполнилось 14 лет, решает найти подработку на время каникул в интернете. Тут Полина приходит на помощь, объясняя, на что стоит обратить внимание при поиске вакансий, какую информацию нельзя сообщать собеседнику и как узнать, надежный ли работодатель.

«Новые серии „Цифрового ликбеза“ были созданы при активном участии самих школьников, которые приняли участие в конкурсе на лучший сценарий для будущих эпизодов. С мая по август мы получили 79 сценариев от детей, что помогло нам не только создать полезный контент, но и понять, что именно интересует самих детей, о чем они хотят узнать больше», — сказала директор департамента доверия и безопасности Авито Наталья Юматова.

Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко добавил, что в игровой форме на простых примерах пользователи смогут обучиться эффективному и безопасному использованию цифровых инструментов.

«Безопасные покупки товаров на онлайн-платформах с доставкой и поиск подработки в интернете — темы новой серии нашего проекта „Цифровой ликбез“, которую мы запускаем совместно с Авито, компанией-учредителем АНО „Цифровая экономика“. Еще детям расскажут, какие угрозы существуют в интернет-пространстве, и как можно им противостоять», — добавил он.

В первом сезоне «Цифрового ликбеза»от Авито, который вышел в мае, главные герои рассказали, как выбирать надежных продавцов и самим грамотно размещать объявления в интернете, дают советы по сохранению персональных данных и денег при совершении интернет-сделок.

Проект верифицирован ФГБНУ «Институт изучения детства семьи и воспитания», предназначен для возрастной категории 6+ и рекомендован для просмотра с родителями или педагогами.