«Цифровой городовой»: ИИ внедряют в госуправление Нижнего Новгорода

В пресс-службе правительства Нижегородской области рассказали о том, что регион на федеральном уровне презентовал 16 сервисов с использованием ИИ для внедрения в систему государственного управления, сообщает ИА «Время Н» .

Демонстрация решений прошла на первой сессии Центра развития искусственного интеллекта при правительстве России, который курирует зампред правительства РФ — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов рассказал подробнее о сервисах. Как отметил министр, проекты необходимы для контроля уличной дорожной инфраструктуры, выявления нарушений земельного законодательства и лесоизменений, поиска пропавших домашних животных и других целей.

В качестве примера он привел сервис «Цифровой городовой». Он осуществляет слежку за правопорядком в общественных местах, отслеживает езду на самокате, выгул собак и курение в неположенных местах. Данная система была запущена уже в мае и тестово работает в Парке Победы и Парке Свердлова.

«Наш регион стал одним из первых, кто включил возможности нейросетей в систему государственного управления. Это касается функций, не угрожающих сохранности данных. Так, в регионе работает система видеонаблюдения, уже зарекомендовавшая себя в обеспечении безопасности граждан. Она позволила на 30% увеличить раскрываемость преступлений и на 34% снизить уровень уличной преступности», — заявил Синелобов.