Цифровое пианино получил талантливый учащийся Богородского округа

сегодня в 14:03

На оперативном совещании глава Богородского округа вручил паспорт на цифровой рояль воспитаннику Электроуглинской детской музыкальной школы, передает пресс-служба администрации городского округа.

Ученик 7 класса музшколы Владислав Баланов получил адресное финансирование в размере 1,5 млн. рублей за достижения в области дополнительного образования в сфере культуры Московской области по специальности «Фортепиано».

Юный музыкант стал победителем губернаторской программы «Одарённые дети Подмосковья» и занял 1-е место в рейтинге обучающихся.

На выделенные средства школа приобрела музыкальный инструмент.

Владислав Баланов стал одним из 12-ти участников делегации Подмосковья на всероссийском детском культурном форуме в августе этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.