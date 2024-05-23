Цифровизация страховой медицины заметно повысит качество и скорость обслуживания

Процедура цифрового согласования в рамках обслуживания по ДМС позволит значительно повысить скорость и доступность медуслуг для россиян. Для этого на площадке ассоциации «Финтех» разрабатывается пилотный проект по внедрению открытых API в страховую медицину, сообщила член совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

С одной стороны, на рынке работает более 100 страховых и 10 тыс. медицинских организаций, каждая из которых использует собственную информационную систему. Для начала полноценного сотрудничества страховщиков и клиник в цифровой среде необходимы значительные инвестиции в доработку систем.

С другой — в медицинском сегменте сегодня все еще достаточно велика доля бумажного документооборота. И как следствие всего этого срок оказания медицинских услуг увеличивается, процесс принятия решения происходит в «ручном» формате, у пациентов нет возможности использовать полученные данные и выписки в другой клинике.

«Доступность медицины, удобство и простота получения услуг лежит в основе всего, что мы делаем в рамках данного пилота», — отметила Сорокина в ходе своего выступления на сессии «Открытые API на финансовом рынке и платформа коммерческих согласий» 22 мая в рамках конференции ЦИПР — крупнейшего в стране делового мероприятия в области цифровой экономики.

Она выразила уверенность, что последовательная цифровизация медицины скажется и на снижении тарифов за счет оптимизации операционных издержек, появится как оперативная навигация по клиникам и специалистам, так и возможность использовать различные комбинации медицинских услуг в зависимости от потребностей населения и возможностей региональной системы здравоохранения.

«Это также раз и навсегда решит вопрос с гарантийными письмами, причем все будет организовано без участия пациента в рамках обмена данными. И что также важно, наличие цифровых данных об оказанных услугах вкупе с историей болезни даст возможность реального контроля качества медицинских услуг», — добавила Сорокина.

Цифровизация и стандартизация взаимодействия участников сектора частной медицины позволит сократить стоимость лечения (за счет оптимизации внутренних бизнес-процессов), повысить оперативность навигации пациента по клиникам и специалистам, увеличить скорость принятия решений по оказанию конкретной услуги, более эффективно контролировать качество оказания медицинской помощи.

На сегодняшний день на площадке ассоциации «Финтех» разрабатывается проект по цифровому согласованию обслуживания пациента в рамках ДМС. Страховой Дом ВСК является одним из представителей страхового бизнеса, участвующих в пилоте. Также в тестировании кейса примут участие разработчики программных продуктов и крупнейшие сети частных медицинских клиник.