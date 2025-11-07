Цифровая гигиена: эксперт рассказал, как уберечься от кибератак

Ведущий эксперт по сетевым угрозам, разработчик «Кода Безопасности» Константин Горбунов заявил, что взлом аккаунта одного человека может быть опасным для других людей — в первую очередь, его друзей и семьи, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Мошенники, получив доступ к аккаунту, часто используют сведения из соцсетей, чтобы обмануть близких с просьбами о деньгах, рассылая вредоносные файлы, создавая дипфейковые видео и шантажируя личной информацией», — сказал специалист.

По его словам, для минимизации угроз рекомендуется периодически менять пароли, создавая сложные их сочетания, а также применять двухэтапную аутентификацию. Необходимо следить за списком контактов и информацией в основных сервисах, а также избегать использования общедоступных Wi-Fi сетей для конфиденциальных приложений. Важно также повышать цифровую грамотность среди членов семьи.

В корпоративном секторе киберпреступники используют схему «ложный руководитель», имитируя высшее руководство и запрашивая денежные переводы или конфиденциальные сведения. Эксперты рекомендуют сотрудникам разграничивать личные и рабочие устройства, пользоваться только лицензионным программным обеспечением и проявлять повышенное внимание к сомнительным электронным письмам, направляя их в службу безопасности.

