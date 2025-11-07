Цифровая гигиена: эксперт рассказал, как уберечься от кибератак

Эксперт Горбунов: для защиты от мошенников стоит регулярно обновлять пароли
Общество

Ведущий эксперт по сетевым угрозам, разработчик «Кода Безопасности» Константин Горбунов заявил, что взлом аккаунта одного человека может быть опасным для других людей — в первую очередь, его друзей и семьи, сообщает газета «Петербургский дневник».

«Мошенники, получив доступ к аккаунту, часто используют сведения из соцсетей, чтобы обмануть близких с просьбами о деньгах, рассылая вредоносные файлы, создавая дипфейковые видео и шантажируя личной информацией», — сказал специалист.

По его словам, для минимизации угроз рекомендуется периодически менять пароли, создавая сложные их сочетания, а также применять двухэтапную аутентификацию. Необходимо следить за списком контактов и информацией в основных сервисах, а также избегать использования общедоступных Wi-Fi сетей для конфиденциальных приложений. Важно также повышать цифровую грамотность среди членов семьи.

В корпоративном секторе киберпреступники используют схему «ложный руководитель», имитируя высшее руководство и запрашивая денежные переводы или конфиденциальные сведения. Эксперты рекомендуют сотрудникам разграничивать личные и рабочие устройства, пользоваться только лицензионным программным обеспечением и проявлять повышенное внимание к сомнительным электронным письмам, направляя их в службу безопасности.

