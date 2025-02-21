Цифровая безопасность: как обезопасить себя от угроз в сети

Киберугрозы становятся все более сложными и опасными: вредоносные программы, фишинг и утечки данных могут причинить значительный ущерб. Согласно исследованию InfoWatch, наибольшую опасность представляют утечки персональных данных (50%), за ними следуют утечки платежной информации (30%) и коммерческой тайны (27%). При этом более 99% утечек в России происходят по умышленным причинам.

Вредоносное программное обеспечение и фишинговые атаки способны похитить важные данные с вашего устройства и опустошить банковский счет.

Практические рекомендации по защите:

1. Загружайте приложения только из надежных источников. Официальные магазины приложений проверяют программы перед публикацией, что снижает риск заражения вредоносным ПО. Избегайте сторонних сайтов, подозрительных магазинов и ссылок из социальных сетей, которые могут распространять опасные программы.

2. Проверяйте запрашиваемые разрешения. Перед установкой приложения изучите, какие данные оно требует. Например, мессенджеру доступ к контактам оправдан, а вот игра, запрашивающая доступ к SMS или микрофону, вызывает сомнения. Если запросы кажутся излишними, откажитесь от установки.

3. Своевременно обновляйте приложения и операционную систему. Разработчики регулярно выпускают обновления, устраняющие уязвимости. Установка последних версий ПО снижает риск взлома. Не откладывайте обновления, так как они часто содержат важные исправления безопасности.

4. Используйте двухфакторную аутентификацию. Этот метод добавляет дополнительный уровень защиты к вашим аккаунтам. Даже если злоумышленник получит пароль, он не сможет войти без второго фактора, например, кода из SMS или приложения-аутентификатора.

5. Не переходите по подозрительным ссылкам. Фишинг остается одним из самых распространенных методов мошенничества. Если вам пришло сообщение с просьбой перейти по ссылке или ввести данные, убедитесь в надежности источника. Официальные организации никогда не запрашивают конфиденциальную информацию через SMS или email.

6. Установите антивирус. Антивирусные программы помогают обнаруживать и блокировать вредоносное ПО. Даже если вы загружаете приложения только из официальных источников, антивирус станет дополнительным уровнем защиты.

Как обеспечивается безопасность в магазинах приложений

Для безопасной загрузки приложений магазины используют многоуровневую систему защиты. Например, перед публикацией в RuStore все приложения проходят строгую проверку, включающую сканирование инструментами «Лаборатории Касперского», автоматическое обнаружение угроз и ручную модерацию. После установки пользователи могут дополнительно проверить устройство с помощью инструментов «Лаборатории Касперского». Такой комплексный подход обеспечивает высокий уровень безопасности загружаемых приложений.

Что делать при обнаружении угрозы

1. Удалите подозрительное приложение и проверьте устройство антивирусом.

2. Измените пароли от всех аккаунтов, если есть риск их компрометации.

3. Сообщите о проблеме в службу поддержки магазина приложений — это поможет быстрее устранить угрозу.

Цифровая безопасность во многом зависит от вашей осведомленности и соблюдения простых правил. Установка приложений из проверенных источников, регулярные обновления и внимательное отношение к своим данным помогут минимизировать риски и защитить личную информацию в интернете.