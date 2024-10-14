Церковь Святителя Николая Чудотворца возрождается в Серпухове

Храм возведен в 1711 году на месте стоявшей деревянной церкви. Название «в Бутках» происходит от слова «бутить» то есть мостить улицу камнем. Улица, на который стоит храм, была замощена первой в городе, еще в XVI веке.

В советское время церковь была частично разрушена — пострадали колокольня и главки, но с 1999 г. возвращена Русской Православной Церкви.

Сейчас святыня требует реставрации и для этого уже сделаны первые шаги. За прошлый год в храме утеплили чердачное помещение, отремонтировали крышу и поставили входные металлические двери.

Важная часть храмового богослужения — колокольный звон. Неравнодушными жителями из Серпухова и других городов собраны средства на один колокол и в процессе сбор средств на благовест — самый большой колокол для этого храма.

Церкви помогает Благотворительный фонд содействия строительству и реконструкции православных храмов во имя Святого Архангела Михаила, который с визитом сегодня приехал в святые места Серпухова где приняли участие в молебне и получили благословение от духовенства Серпуховского благочиния.

На этапе восстановления церкви огромную роль играют не только финансовые пожертвования, но и волонтерский труд местных жителей. В храме уже собрался свой актив — со следующей субботы на его территории будут организованы субботники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.