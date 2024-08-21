Церковь Михаила Архангела передали в собственность Сергиево-Посадской епархии

Министерством имущественных отношений Московской области передан в собственность Русской Православной Церкви объект культурного наследия — здание Церкви Михаила Архангела площадью 172,8 кв. метров, расположенное на территории городского округа Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Церковь Михаила Архангела, в которой венчался Александр Блок с Любовью Менделеевой, расположена в селе Тараканово, она построена в 1755 году. Объект культурного наследия, построенный в стиле барокко, находится на территории Государственного мемориального музея-заповедника Менделеева и Блока.

«Русская Православная Церковь сможет теперь полноценно распоряжаться и содержать здание, а также выполнять соответствующие работы по сохранению объекта культурного наследия. За последние два года в собственность и безвозмездное пользование РПЦ было передано 29 зданий, находящихся в собственности Московской области», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Передача имущества велась в рамках Федерального закона от 31 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

Ранее в собственность РПЦ ведомством было передано здание храма Илии Пророка в городе Коломна, являющееся выдающимся образцом архитектуры стиля ампир.

В следующем году в планах передать Гуслицкому мужскому монастырю в городе Куровское здание религиозного назначения (хозяйственный корпус) площадью 697 кв. метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.