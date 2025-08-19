Церемония вручения паспортов прошла в Ступине

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских поздравил 20 юношей и девушек с получением первых паспортов. На площади перед Домом культуры «Металлург» руководитель муниципалитета вручил юным ступинцам паспорта и памятные подарки, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Этот документ не только подтверждает ваше гражданство, но и открывает новые горизонты. Наш округ активно развивается. Мы прилагаем все усилия для улучшения инфраструктуры, создания новых рабочих мест и повышения качества жизни. В этом году построили школу в квартале „Надежда“ на 550 мест, отремонтировали лицей № 2, сделав его более комфортным и современным. Дорогие ребята, желаю найти свое призвание, успешно окончить школу, специальные и высшие учебные заведения, которые вы выберете, и вернуться в наш муниципалитет. Верьте в себя, ставьте высокие цели и достигайте их», — сказал Сергей Мужальских.

Сергей Мужальских напомнил подрастающему поколению о том, что Ступино носит почетное звание «Город трудовой доблести». Руководитель муниципалитета рассказал о подвиге ступинского фельдшера, ефрейтора, участницы СВО Людмилы Болилой, получившей звание «Герой России», и призвал ребят быть достойными гражданами нашей страны.

К поздравлению присоединилась Ирина Ухабова, депутат окружного Совета депутатов, член фракции «Единая Россия».

Завершилась церемония общей фотографией.

Согласие на вручение паспорта в торжественной обстановке подростки могут дать при заполнении документов в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.