Церемония вручения паспортов прошла в Щелкове

Очередная церемония вручения первых паспортов юным гражданам состоялась в городском округе Щелково. Директор щелковского многофункционального центра Илья Шумейко поздравил молодое поколение с этим важным событием и пожелал им не останавливаться на достигнутом, осваивать новые знания и раскрывать свой потенциал, сообщает пресс-служба администрации округа.

Свои первые паспорта по достижении 14-летнего возраста в торжественной обстановке получили семь молодых людей: трое юношей и четыре девушки. Вместе с основным документом ребятам вручили поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева и обложку для паспорта.

Родителям, желающим, чтобы их ребенок также получил свой первый паспорт в торжественной обстановке, необходимо сообщить об этом оператору при подаче документов в многофункциональный центр.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.