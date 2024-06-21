В рамках акции «Мы-граждане России» в администрации Ленинского округа вручили паспорта

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов в администрации города Видное вручил пятерым школьникам первые в их жизни паспорта Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Паспорт — это не только новые возможности, но и новые обязанности. Я желаю ребятам успехов, всего самого доброго, чтобы у них все получалось», — поздравил ребят глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Он также добавил, получение паспорта — это момент осознания своей моральной и правовой ответственности за себя, близких и за свою страну.

«Я готовилась к этому дню, представляла, как все пройдет. Сегодня я счастлива, и хочу разделить радость с друзьями. Учусь не только в общеобразовательной школе, но и в школе искусств поселка Володарского. Планирую после 9 класса поступить на бюджетное место в колледж Государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова», — поделилась школьница из поселка Володарского Александра Липкина.

Вместе с Александрой паспорта также получили Андрей Иванов, Даниил Маркин, Юрий Никифоров и Мария Пинюгина.

«Сегодняшний день я обязательно запомню. Еще не решила, какую специальность выберу по окончании 11 класса, но заниматься танцами хочу всегда», — сказала Мария Пинюгина.

По традиции, ребята приходят на церемонию вручения паспортов всей семьей. Каждому ребенку необходимо чувствовать поддержку в самые радостные и важные моменты их жизни.

«Рада, что моя дочь получила паспорт в такой торжественной обстановке. Сегодня — праздник ее взросления, и хочу в этот день пожелать ей и всем, кто тоже получил паспорта, счастья, мирного неба, хорошо окончить школу, поступить в вузы, выбрать хорошую специальность, радовать родителей своими успехами», — поделилась Светлана Павлова, мама Марии Пинюгиной.

В этот день молодым людям также были вручены подарки в виде обложки для важного документа от Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Руководитель местного отделения этой организации Ксения Жукова призвала юношей и девушек вступать в их ряды, чтобы приносить пользу родному округу, Подмосковью и всей стране.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.