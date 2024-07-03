Церемония вручения медалей состоялась в ступинском парке Островского

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил медалистов и вручил девушкам и юношам медали I и II степеней. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы традиционно чествуем лучших выпускников школ. Дорогие выпускники, вы — „золотой фонд“ ступинской земли. Среди вас — призеры Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических конференций, республиканских, всероссийских и международных конкурсов, соревнований. Дорогие выпускники, свой путь во взрослую жизнь вы начинаете с серьезной наградой в руках. Пусть все задуманное вами обязательно сбудется. Желаю покорения новых вершин и достижения высоких целей!» — сказал Сергей Мужальских.

К поздравлению присоединился председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев, пожелав выпускникам не бояться трудностей и не останавливаться на достигнутом.

Выпускники, получившие 100 баллов на Едином государственном экзамене, получили благодарственные письма от главы округа и денежные сертификаты.

457 выпускников 11-х классов оставили школу позади в этом году. Медаль «За особые успехи в учении» получили 100 ребят, из них 63 — медалисты I степени и 37 — II степени. Ребята получили в подарок умную колонку.

Слова поздравлений также прозвучали в адрес директоров школ и классных руководителей.

Подарком для медалистов стала дискотека от профессионального диджея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.