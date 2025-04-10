Музейно-храмовый комплекс ВС России примет 230 участников со всей страны, чтобы обсудить планы на предстоящий полевой сезон и поднять важные вопросы гражданско-патриотической и поисковой деятельности.

Торжественное открытие «Вахты Памяти» пройдет при участии представителей Совета Федерации, Государственной Думы, Министерства обороны Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов и уполномоченных в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества, руководителей и участников общественно-государственных объединений, поисковых организаций, в числе которых региональные отделения ООД «Поисковое движение России», активистов общественных объединений в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества и участники организаций в сфере гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.

Также 12 апреля в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации проведут литургию, а перед храмом пройдет церемония возложения цветов. Участие в церемонии примут депутат Государственной думы, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Елена Цунаева, министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, а также директор департамента Министерства обороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества ─ государственный советник Российской Федерации 1 класса Олег Погорелов.

Сотрудники Министерства обороны в рамках пленарного заседания расскажут о перспективах работы по увековечиванию памяти погибших защитников Родины. Участники также смогут посетить экскурсии и выставки на территории парка «Патриот».

Всероссийская «Вахты Памяти — 2025» организована Министерством обороны Российской Федерации совместно

с Правительством Московской области, при поддержке Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и фонда содействия национальным проектам.

Московская область в 2025 году не случайно стала местом проведения торжественной церемонии открытия, это решение принималось с учетом значимого вклада поисковиков из Подмосковья в увековечении памяти погибших защитников Отечества.

За прошлый год поисковики Московской области приняли участие в более 380 экспедиций по местам сражений Великой Отечественной войны, из которых 94 прошли в Подмосковье.

В рамках специального проекта «Битва за Москву» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области поисковики провели 10 экспедиций и 50 «Уроков Мужества» в образовательных и культурных учреждениях региона.

В Подмосковье обнаружили и захоронили с почестями останки 207 человек, установили судьбы и имена 8 защитников Отечества. В общей сложности в России и союзных государствах благодаря подмосковным поисковикам удалось найти станки более 388 человек, установить судьбу 19 человек, обнаружить родственников 10 бойцов и торжественно захоронить останки 376 героев.

Поисковые отряды Московской области и сейчас участвуют во всероссийских проектах «Без срока давности» и «Судьба Солдата».

В этом году поисковики Московской области планируют провести более 300 экспедиций, 90 из которых пройдут в Подмосковье и 10 — в рамках проекта «Битва за Москву» при поддержке Правительства Московской области.

Каждый год благодаря «Вахте памяти» удается объединить тысячи поисковиков из России и зарубежья, организовать экспедиции на места боев Великой Отечественной войны и Советско-японской войны 1945 года, захоронить найденные поисковиками останки защитников Отечества, провести торжественные митинги и патриотические акции, посвященные памяти погибших воинов и жертв среди мирного населения.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача – продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», - сказал губернатор.