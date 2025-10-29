Церемония награждения волонтеров прошла в округе Серебряные Пруды

В муниципальном округе Серебряные Пруды состоялась церемония награждения волонтеров. Глава округа Олег Павлихин лично поблагодарил добровольцев за их важный и нелегкий труд, сообщает пресс-служба администрации округа.

Активные волонтеры были отмечены благодарственными письмами за развитие добровольческой деятельности на территории округа и в связи с пятилетием регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Также им были вручены ценные подарки.

«От всего сердца поздравляю вас с Международным днем волонтера! Этот праздник — лучший повод выразить глубочайшую признательность тем, чья энергия, отзывчивость и доброта являются настоящим богатством нашего региона. Подмосковье — это не просто территория, это большая и дружная семья. Каждый день вы доказываете, что вместе мы можем все: поддерживать пожилых соседей, благоустраивать парки и скверы, помогать животным, находить пропавших людей, организовывать масштабные события и приходить на помощь в самую трудную минуту. Вы не ждете благодарности, но мы не можем ее не выразить. Спасибо за каждый потраченный час, за каждое доброе слово, за вашу неутомимую веру в лучшее! Вы — гордость и сила Подмосковья! Спасибо, что вы с нами!» — обратился к собравшимся Олег Павлихин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил региональных волонтеров с Днем добровольца Подмосковья, а также поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды.

«Мы очень дорожим движением „Волонтеры Подмосковья“. В нем уже 60 тыс. человек, но я думаю, это число гораздо больше в нашем многомиллионном регионе. Просто есть самые яркие — это те энтузиасты, которые вдохновляют вокруг себя других», — добавил глава региона.

29 октября традиционно отмечают региональный День добровольца. Движение «Волонтеры Подмосковья» начало работать в 2020 году, этот год для него юбилейный.

