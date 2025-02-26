Он отметил, что люди очень хотят видеть в должностных лицах людей неравнодушных, которые глубоко и эмоционально переживают за свою работу, которым «не пофиг на результат».

«Знаете, есть такая фраза „умеет слышать людей“ или „умеет слушать людей“. Он не закрытый человек, действительно мотивированный. Делает это не потому, что его там кто-то назначил, а делает это потому, что его так воспитали с детства. Видимо, такие книжки читал, что он хочет служить обществу», — сказал Цепелев на форуме «На государственной службе».

В среду в Красногорске проходит специальный молодежный форум «На государственной службе». В нем принимают участие более 100 молодых госслужащих.

Мероприятие продолжает идею флагманского межрегионального молодежного форума Подмосковья «Мы — Россия», нацеленного на формирование у молодого поколения осознанного отношения к своей стране и саморазвитие на благо общества. Оно предполагает серию встреч с авторитетными спикерами, которые говорят с участниками о геополитике и информационной безопасности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.