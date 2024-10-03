Центру образования в Подмосковье передали поломоечный пылесос

Образовательное учреждение совсем новое — открылось год назад. Здание по площади большое, есть лифты. Школе был необходим поломоечный бытовой пылесос. Об этом давно говорила директор центра Татьяна Шагова. За счет средств инициативного бюджетирования учебному заведению предоставили возможность обзавестись долгожданным пылесосом. В устройстве есть несколько функций и специальный шланг для отвода грязной воды.

Педагогический состав совместно с руководством были довольны приобретением. В этом году коллектив школы попросил еще один такой же пылесос, чтобы удобнее было держать здание в чистоте.

Также депутат Мособлдумы Марк Черемисов совместно с директором центра успели осмотреть новый пищеблок. Столовая на 400 посадочных мест полностью оборудована, стоит современное оснащение.

«Я всегда на связи с представителями образования. Все, что является необходимостью, улучшает условия для нашего будущего поколения. Тем более, когда речь идет о чистоте и здоровье, всегда стараюсь оперативно решить все подобные вопросы», — подчеркнул народный избранник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.