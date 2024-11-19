Центру 112 Подмосковья исполнилось 10 лет

19 ноября Государственному казенному учреждению Московской области «Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» исполнилось десять лет со дня образования, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

За это время центр 112 успешно обслуживал, развивал и модернизировал систему-112 Московской области. Центр 112 — это коллектив профессионалов, которые день за днем выстраивают сложную и высокотехнологичную систему, которая ежедневно спасает жизни и обеспечивает безопасность для миллионов жителей региона.

Десять лет работы центра 112 — это впечатляющая история оперативного реагирования в масштабах всей Московской области. Благодаря слаженной работе 62 высококвалифицированных специалистов в центрах обработки вызовов (ЦОВ) и резервных центрах обработки вызовов (РЦОВ) обеспечивается круглосуточная связь и координация действий экстренных служб на территории более 506 объектов региона.

За все время эксплуатации центр 112 Московской области добился значительных успехов.

Существенно сократилось время реагирования на экстренные вызовы благодаря постоянному совершенствованию технологий и процессов, повысилось качество обслуживания граждан, обеспечивая быструю и эффективную помощь. Также был расширен канал связи: жители Московской области могут обратиться за помощью по телефону, SMS, через мобильное приложение и систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Десять лет — это не просто цифра, это десятилетие бесперебойной работы, направленной на обеспечение безопасности и поддержки жителей Подмосковья. Мы искренне благодарны всем сотрудникам «Центра 112» Московской области, чья работа ежедневно спасает жизни и делает наш регион более безопасным. Мы видим будущее в постоянном развитии и внедрении новых передовых технологий, чтобы оперативное реагирование на экстренные ситуации стало еще более эффективным, доступным и надежным для каждого жителя», — подчеркнул начальник ГКУ МО «Центра 112» Алексей Вагутович.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

Пресс-служба Системы-112 Московской области