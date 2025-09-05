Центральный стадион в Волоколамске подготовили к открытию

Строители уже закончили укладку современного резинового покрытия на беговых дорожках и нанесли яркую легкоатлетическую разметку.

На обновленном стадионе будет удобно заниматься и профессионалам, и любителям. Здесь поставили новые баскетбольные щиты на двух площадках. Оборудовали специальную площадку ГТО с современным оборудованием, где можно будет потренироваться и подготовиться к сдаче нормативов.

«Уже совсем скоро пригласим всех на открытие нашего обновленного Центрального стадиона. В этот день проведем здесь футбольный турнир», — сказала Наталья Козлова.

Работы проводят по федеральному проекту «Спорт — норма жизни», направленному на развитие спортивной инфраструктуры в регионах. После открытия стадион станет любимым местом для всех, кто выбирает здоровый образ жизни и спорт.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.