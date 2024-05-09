Центральный парк в Пушкино стал третьим по посещаемости в Московской области

Центральный парк в городском округе Пушкино с 29 апреля по 5 мая посетили 61 тыс. человек, рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Он стал третьим по посещаемости парком Подмосковья за неделю.

Центральный парк — один из самых красивых парков в городском округе Пушкино. В нем расположена оборудованная детская игровая площадка и спортивно-оздоровительные комплексы, включая скейтпарк, баскетбольную и спортивную площадки. Для безопасности и удобства, на территории работает система видеонаблюдения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.