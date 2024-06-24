Центральный парк в Пушкине стал третьим по посещаемости в Подмосковье

С 17 по 23 июня Центральный парк в городском округе Пушкинский посетили 43 тыс. человек. Парк вошел в тройку самых посещаемых парков на прошлой неделе. Он занял второе место. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Центральный парк — один из самых красивых парков в городском округе Пушкино. В парке расположена оборудованная прогулочная зона, детская игровая площадка и спортивно-оздоровительные комплексы, включая скейтпарк, баскетбольную и спортивную площадки, шахматные и теннисные столы с амфитеатром и трибунами.

Для безопасности и удобства, на территории работает система видеонаблюдения.

Адрес парка: Московская область, городской округ Пушкино, Пушкино, ул. Некрасова, 3А.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.