Центральный парк в Пушкине посетили 59 тыс человек за неделю

С 27 мая по 2 июня Центральный парк в городском округе Пушкинский посетили 59 тыс. человек. Парк вошел в тройку самых посещаемых парков на прошлой неделе. Он занял третье место, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Центральный парк — один из самых красивых парков в Пушкине. В парке расположена оборудованная прогулочная зона, детская игровая площадка и спортивно-оздоровительные комплексы, включая скейтпарк, баскетбольную и спортивную площадки, шахматные и теннисные столы с амфитеатром и трибунами. Для безопасности и удобства, на территории работает система видеонаблюдения.

Парк расположен по адресу: Московская область, городской округ Пушкинский, Пушкино, ул. Некрасова, 3А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.