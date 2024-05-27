Центральный парк в округе Пушкинский вошел в топ-3 по посещаемости в Подмосковье

С 20 по 26 мая Центральный парк в городском Пушкинский посетили 68 тыс. человек. Парк вошел в тройку самых посещаемых парков на прошлой неделе. Он занял третье место, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Центральный парк — один из самых красивых парков в городском округе Пушкинский. Благоустройство парка завершено, работы проводились в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В ходе обновления были оборудованы прогулочная зона, детская игровая площадка и спортивно-оздоровительные комплексы, включая скейт-парк, баскетбольную и спортивную площадки, шахматные и теннисные столы с амфитеатром и трибунами, а также воркаут-зона.

По всему парку установлены информационные стенды и навигационные столбы. Для безопасности и удобства на территории работает система видеонаблюдения, а также реализованы системы энергоснабжения и управления эвакуацией. Комфорт для посетителей обеспечивают модульные туалетные кабины и комната матери и ребенка.

Парк находится по адресу: городской округ Пушкинский, Пушкино, ул. Некрасова, 3А.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.