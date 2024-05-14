Центральный парк в округе Пушкинский стал вторым по посещаемости в Подмосковье

С 6 по 12 мая парк в городском округе Пушкинский посетили 52 тыс. человек. Это помогло зоне отдыха стать вторым по посещаемости местом в регионе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Центральный парк — один из самых красивых парков в городском округе Пушкинский. В парке расположена оборудованная детская игровая площадка и спортивно-оздоровительные комплексы, включая скейтпарк, баскетбольную и спортивную площадки. Для спокойного времяпровождения в парке расположены шахматные и теннисные столы с амфитеатром и трибунами. Для безопасности и удобства на территории работает система видеонаблюдения.

Адрес парка: городской округ Пушкинский, Пушкино, ул. Некрасова, 3А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.