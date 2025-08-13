Центральный парк округа Пушкинский стал одним из самых посещаемых в Подмосковье

Центральный парк округа Пушкинский занял пятое место по посещаемости летом в Подмосковье: в июне и июле здесь побывали уже более 340 тыс. человек. С начала августа парк посетили более 62 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На территории парка есть прогулочные зоны, детские площадки, спортивные объекты. Концерты и фестивали проходят в амфитеатре. Каждую неделю для гостей проводят мастер-классы, йога-сессии и танцевальные тренировки.

13 августа в парке для посетителей будет работать передвижная библиотека с 13:00 до 14:00, где каждый сможет познакомиться с интересными книгами и провести время с пользой. Вечером с 18:00 до 21:00 всех любителей интеллектуальных игр приглашают сыграть в шахматы — отличная возможность проверить свои навыки и насладиться дружеской атмосферой.

14 августа с 13:20 до 14:00 на территории парка пройдет увлекательное шоу с мыльными пузырями, которое порадует как детей, так и взрослых своей красотой и волшебством.

15 августа с 13:00 до 14:00 всех желающих приглашают присоединиться к занятиям по зумбе — энергичной и веселой фитнес-программе, которая поможет зарядиться позитивом и улучшить настроение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.