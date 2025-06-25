Центральный парк Королева стал победителем голосования за объекты благоустройства

Всероссийское голосование за объекты благоустройства проходило с 21 апреля по 12 июня в рамках федерального проекта по развитию городской среды. За это время к нему присоединилось почти 21 тыс. жителей Королева, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На голосовании было представлено шесть территорий. Победителем стал Центральный городской парк культуры и отдыха с 11,5 тыс. голосов. Второе место занял сквер ветеранов труда — 3,1 тыс. голосов. Третье место — территория у дома № 2 на улице Трудовая с 2,2 тыс. голосов. Бульварная часть проспекта Королева и территория Старого парка (между улицами Большая и Комитетская) набрали почти одинаковое количество голосов — 1 593 и 1 541 соответственно. Сквер в микрорайоне Текстильщик получил 923 голоса.

Благоустройство территории-победителя проведут в 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект направлен на создание современных общественных пространств для отдыха и общения.

Голосовать могли жители от 14 лет через специальный портал при поддержке волонтеров. Всего в Московской области в опросе приняли участие более 777 тыс. человек.

В последние годы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Королеве уже были преобразованы несколько значимых общественных пространств. К числу обновленных объектов относятся сквер имени Лизы Чайкиной, парк Усадьбы А. Н. Крафта, а также скверы Тенистый, имени академика Бруя и имени Ленина в микрорайоне Юбилейный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.