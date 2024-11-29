Центральный каток с искусственным льдом открылся в парке «Елочки» Домодедова

Центральный каток с искусственным льдом в домодедовском парке «Елочки» открыт для посещения для жителей и гостей городского округа. Катание бесплатное. Каток работает ежедневно с 11:00 до 22:30 — 6 сеансов по 1,5 часа с техническим перерывом 30 минут после каждого сеанса. В это время каток чистят, заливают, выравнивают и укатывают специальной техникой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Зарегистрироваться на сеанс нужно на сайте: https://rink.parkidmd.ru/. В одной заявке можно зарегистрировать не более 3 человек за один раз. Если компания катающихся больше, необходимо создать несколько заявок.

Для посетителей катка организована теплая раздевалка, где можно с комфортом переодеться, отдохнуть, согреться горячими напитками, заточить свои коньки, а также приобрести дополнительные аксессуары. Для хранения личных вещей подготовлены камеры хранения, пользоваться ими можно бесплатно.

«За прокатные коньки требуется оставить залог 1 000 рублей наличными или любой документ, кроме паспорта. В наличии все размеры от 24 до 48, мужские, женские и детские», — рассказала сотрудник проката коньков Валерия Зонова.

В этом году в городском округе Домодедово будут работать 19 катков, из них 18 — естественным льдом, и один в парке «Елочки» — с искусственным. Эта зима в Домодедове будет насыщена радостными событиями: парады Дедов Морозов, новогодние ярмарки, конкурсы санок и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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