Центральный городской парк Королева стал победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Такой выбор сделали жители наукограда — за любимый парк проголосовали 11 508 человек. Благодаря активности королевцев, территория войдет в программу благоустройства на 2026 год, сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

Центральный городской парк — одно из самых популярных в Королёве мест отдыха, здесь проходят праздничные мероприятия, спортивные и культурные программы, активности для детей. Поэтому обновлению пространства уделяется особое внимание.

На территории планируют обновить дорожно-тропиночную сеть, систему освещения и видеонаблюдения, оборудовать новые спортивные зоны, детские игровые комплексы, площадки и объекты для проведения культурно-массовых мероприятий, высадить новые деревья, разбить газоны и клумбы. Первый этап работ проведут уже в этом году, основную часть и завершение — в 2026.

Всего в этом году в голосовании принимали участие шесть объектов Королёва, а свой выбор сделали 20 946 жителей. Вторым по популярности у королёвцев стал Сквер ветеранов труда, за него отдано 3 175 голосов, далее идут общественная территория по улице Трудовая — 2 207 голосов, бульварная часть проспекта Королёва — 1 593 голоса, Старый парк микрорайона Юбилейный — 1 541 голос и сквер в микрорайоне Текстильщик — 923 голоса.

Голосование за выбор территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Королёве проходит ежегодно. Благодаря проекту в наукограде уже обновили любимые жителями общественные пространства — сквер имени Лизы Чайкиной на проспекте Космонавтов, сквер имени В. И. Ленина в центре города, а в этом году ведется реконструкция сквера у самого крупного предприятия ракетно-космической отрасли РКК «Энергия».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.