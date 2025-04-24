Центральный архив МО РФ опубликовал материалы о героях ВОВ из республик СССР

Теперь люди могут узнать о бойцах разных национальностей, которые самоотверженно защищали страну во время войны. В открытом доступе оказались наградные листы и личные дела известных танкистов, летчиков, разведчиков, артиллеристов, партизанов, подпольщиков и т. д. Такой подробной информации еще никогда и нигде не было опубликовано.

Старший документовед по работе со СМИ и общественностью ЦАМО РФ Юлия Венгер рассказала, что некоторые бойцы даже стали прототипами популярных героев кинематографа. Например, уроженец Киргизии Чол-пан-бай Тулебердиев, который отдал жизнь, но выполнил боевую задачу и спас товарищей.

«В наградном листе далее пишется, что Тулебердиев не раздумывая сблизился с дзотом до 4–5 м, бросился на амбразуру. Пулемет и автомат противника захлебнулись. Данный подвиг он совершил на полгода ранее Александра Матросова», — поделилась историей Венгер.

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