Центральной площадкой «Диктанта Победы» в Раменском стал историко-художественный музей

Глава Раменского округа Эдуард Малышев присоединился к Международной акции «Диктант Победы», которая проводится по инициативе партии «Единая Россия». Уже седьмой раз Раменский округ принимает участие в этой важной патриотической инициативе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году в Раменском округе организовали более 30 площадок для проведения акции, и центральной из них стал Раменский историко-художественный музей.

Здесь, в окружении исторических артефактов, мы вспоминаем подвиги наших предков, которые защищали нашу Родину в Великой Отечественной войне», — отметил Эдуард Малышев.

Перед написанием «Диктанта Победы» сотрудники музея провели обзорную экскурсию по экспозиции «На страже границ Отечества» и представили небольшую, но ценную выставку, посвященную СВО.

К акции присоединились как ветераны специальной военной операции, так и члены их семей. Одна из них — супруга бойца Алина. Глава округа подарил ей цветы.

«Наши бойцы продолжают дело предков в борьбе с нацизмом, — подчеркнул глава. — Важно помнить и чтить их героизм, ведь именно благодаря им мы можем жить в свободной стране. Каждый из нас вносит свой вклад в сохранение исторической памяти, и участие в таком мероприятии — это не только дань уважения, но и возможность передать нашим детям и внукам знания о том, какой ценой была завоевана победа».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.